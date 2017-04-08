Arda Gülyan Band, 15 Nisan'da Living Room sahnesinde sizlerle...



"45'lik, 80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkıları farklı müzik türlerine uyarlanarak, Arda Gülyan ve Duygu Argın'ın etkileyici vokal performanslarıyla tekrar nefes buluyor. 8 müzisyenin bir araya gelerek sunduğu bu özgün performansla sizleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyoruz."



Duygu Argın (vokal) Arda Gülyan (vokal, gitar, flüt) Hüseyin Sarısaltıkoğlu (gitar) Enver Muhammedi (bas) Baturay Yarkın (Piano – Keyb.) Özgür Bayer (davul) Ahmet İrim (klarnet) Ersin Özer (trombone)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Arda Gülyan Band - 80'ler - 90'lar Canlı Performans



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır