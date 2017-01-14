Arda Gülyan Band "80'ler - 90'lar Canlı Performans"

80'ler ve 90'lar'ın unutulmaz şarkılarıyla geçmişe yolculuk yapın.



Eski 45'lik şarkıları dinleyerek başlayacağınız ve hemen ardından 80'ler - 90'ların unutulmaz ve en güzel şarkılarından oluşan repertuarıyla 8 değerli müzisyenden oluşan Arda Gülyan Project akustik canlı performansıyla, geçmişe yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?



Duygu Argın (vokal) Arda Gülyan (vokal, gitar, flüt) Hüseyin Sarısaltıkoğlu (gitar) Enver Muhammedi (bas) Baturay Yarkın (Piano – Keyb.) Özgür Bayer (davul) Ahmet İrim (klarnet) Ersin Özer (trombone)