Arda Eşberk ile Kahramanın Yolculuğu Atölye Çalışması 3. Modül, Bizz Kişisel Gelişim Merkezi'nde!



"Uzun yıllardır spritüel öğretiler konusunda geniş araştırmalar yapan, Oyuncu - Eğitmen - Drama Lideri Arda Eşberk ile Kahramanın Yolculuğu Atölye Çalışması 17 Ocak – 7 Şubat tarihleri arası, 4 hafta boyunca her salı akşamı Yenilensen'de!



3. Modül Tarihleri:



17 Ocak 2016 - 19: 30



24 Ocak 2016 - 19: 30



31 Ocak 2016 - 19: 30



7 Şubat 2016 - 19: 30



Hey Kahraman! Sen kendi filminin başrolüsün...



Her filmin bir kahramanı vardır!



Sen kendi filminin kahramanısın!



Yaşamın bir film olsa nasıl olurdu?



Şimdi şu anda yaşamın seni nasıl bir maceraya çağırıyor?



Bu maceraya çıkmak için artı ve eksilerinin farkında mısın?



Her insan kendi yaşam senaryosunun baş kahramanıdır. Her kahramanın 12 basamaklı döngüsü vardır. Bu döngüleri mitolojik hikayelerde, dünya çapında hasılat rekorları kıran roman ve filmlerde bulabiliriz. Yaratıcı Drama yönteminden



faydalanılarak oluşturulmuş eğitimimizde Kahramanın 12 basamaklı yolculuğu ile kendi maceramızı keşfedeceğiz. Sanatın her dalının kullanıldığı, yaratıcı dramanın teknikleri ile düzenlenen atölyede yaratıcılığınız ateşlenecek, sanatla şifalanacaksınız.



• "Burada ve şimdi" içinde bulunduğu dünyayı keşfetmek



• Yaşamda hedef belirlemek



• Rehberlik alabilmek, rehberini tanıyabilmek



• Kendi iç-dış düşmanlarını tanıyabilmek



• Yaşamda mücadele gücü kazanmak



• Derin düşünmek ve karar vermek



• Yaşamdaki ödüllerini fark etmek



• Sorunların çözümü için gerekli formülleri bulmak.



• Her ne sorunla karşılaşırsa karşılaşsın hayata yeniden başlamak



• Kendi macerasını keşfetmek



• Hedef belirlemek



• Cesaret kazanmak



• İç sesi tanımak



• Hayata tutunmak



• Yaşamın sırlarını bilmek ve yaşamını sanata dönüştürmek isteyen herkes,



Bilince dayalı, uygulamalı ve interaktif atölye çalışmamıza katılabilir."



Arda Eşberk Kimdir ?



Arda Eşberk, Adanalı bir ailenin tek çoçuğu olarak dünyaya gelmiştir. Zihinsel arayışını çok küçük yaşlardan itibaren metafizik alanda da devam ettirmiş, bir yandan klasik eğitimini tamamlarken, diğer yandan pek çok farklı özel eğitimlerle beslenmiştir. Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan Eşberk, 18 yaşından itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde yoga derneği kurmuş, Adana, Gaziantep, Marmaris, Balıkesir, İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Ankara gibi şehirlerde ve üniversitelerde seminerler, yerel-ulusal televizyon-radyo programları yapmıştır. Arda Eşberk'in ruhsal yolculuğu, binlerce kişiye yeni yol haritası sunduğu bir yolgösterici eğitmen konumuna evrilirken, onun yolunu sıkça Hindistan'a çıkarmıştır.



Burada klasik Hint müziği aracılığı ile insanların şifalandığı bir müzik akademisinde ve tıp doktorlarının hastalarını enerji ile tedavi ettikleri bir hastanede eğitim almıştır. İtalya'da uluslar arası kişisel gelişim organizasyonuna katılmıştır. Çok daha fazla kişinin "kendini bulma ve bilme" alanında yolculuğuna katkı sağlayabilmek amacıyla "sanat ve sinema" eğitiminden faydalananan Eşberk, 2010-2014 yılları arasında İstanbul'da bu alanda çok zengin kaynaklardan beslendiği bir eğitim sürecinden geçmiştir. Türkiye'nin en tanınmış sanat okullarında tiyatro, şan, dans, kamera önü oyunculuk öğrenimi görmüş, ünlü hocaların atölye çalışmalarına katılmıştır. Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk ve sinema üzerine yüksek lisans yapmıştır. "Sevgili rehberim" dediği usta oyuncu Ayla Algan'ın yönlendirmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yaratıcı Drama Liderliği eğitimine başlamış. Bradd Pitt ve Hollywood'taki birçok ünlü ismin oyuncu koçu İvanna Chubbuck'ın öğrencisi olmuştur.



Uzakdoğu öğretilerinin hakim olduğu Çin, Tayvan, Endonezya, Tayland gibi Asya ülkelerine giderek, Hindistan ve Anadolu'da edindiği ezoterik bilgileri karşılaştırıp harmanlamayabildiği bir eğitim sürecinden geçmiştir. Arda Eşberk, bir yandan çok sevdiği aktörlüğü sürdürürken diğer yandan kişisel gelişim akademilerinde ve oyunculuk okullarında eğitmenlik yapmaktadır. Bugüne kadar edinmiş olduğu bilgileri başkalarına aktarmak üzere yazarlığa devam etmektedir.