Arda, 30 Milyon Euro Karşılığında Arsenal'e Gidiyor!

Barcelona'da forma giyen milli oyucumuz Arda Turan'la ilgili iddialara dün biri daha eklendi. Özellikle Çin ekiplerinin uzun süredir gündeminde olan milli futbolcunun gelecek sezon İngiltere'nin yolunu tutacağı belirtildi. İspanya'da yayın yapan Sport Gazetesi, Arda'nın Arsenal forması giyeceğini yazdı. Barcelona'nın Ada temsilcisinin 30 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği kaydedilirken, "Arda Turan, Barcelona'ya gelmeden önce de kendisini isteyen Arsenal'e gecikmeli de olsa gidecek. Katalan ekibi, bu teklifi kısa sürede kabul etti" ifadelerini kullanıldı.



DEVLER LİGİ'NDE 4 GOL



Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon La Liga'da oynadığı 17 maçta 3'er gol ve asistlik bir performans sergiledi. Arda, Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 5 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yapmayı başardı.



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