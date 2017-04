Mimari Etkinlik Merkezi tarafından düzenlenecek Mimari ve Tasarım Zirvesi, 14 – 15 Nisan 2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Kombine biletler 14 - 15 Nisan tarihleri için geçerlidir.



Ses getiren işlere imza atan mimar ve tasarımcılar



"Mimari ve Tasarım Zirvesi, heyecan verici iç mekan tasarımlarıyla bilinen Maurizio Favetta, Red Dot Design Award 2016'da Best of The Best ödülüne layık görülen tasarımcı Gomez Paz, mobilya tasarımı alanında And ve Adaptation gibi önemli işlere imza atan Fabio Novembre ve ses sisteminden 'kendin yap' akımına her alanda yenilikçi işler çıkaran Nicola Golfari gibi isimleri ağırlayacak.



Tasarımları yurtdışından yoğun talep gören Şule Koç, Şafak Çak, Protel merkez binasıyla bilinen Hayriye Sözen, Milano Design Week'teki Turkish Stone pavyonunda küratörlük görevi üstlenen Erdem Şeker, 3D printer'la ürettiği kemik tedavi süreçlerini hızlandıran alçı gibi yenilikçi tasarımlarıyla isim yapan Deniz Karaşahin, zirvede söz alacak Türk katılımcılarından bazıları. Özlem Yalım, Melike Altınışık ve Büşra Al ise kimi diğer değerli isimler…



Konuşmacılarımıza dünyada ve Türkiye'den sürpriz isimlerin katılımı devam etmektedir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Haliç KM Sadabad Salonu



Mekan Adresi : Eski Karaağaç Cad.



Başlangıç Saati : 15.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 11: 30: 00



Kategori : Architecture+Design Summit Kombine



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır