Arçelik'ten Türkiye'nin "İlk" Quantum Dot Tv'si

Arçelik AŞ, Türkiye'nin "ilk" Quantum Dot televizyonunu üretti.



Şirket açıklamasına göre, Arçelik AŞ, mayıs ayında nanoteknoloji ürünü olan Türkiye'nin "ilk" Quantum Dot televizyonunu tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.



Üretimi Türkiye'de yapılan Quantum Dot TV, "devrimsel" nitelikteki geliştirilmiş renk teknolojisi sayesinde kullanıcılara gerçekçi ve profesyonel izleme deneyimi yaşatıyor.



Arçelik, Türkiye'nin ilk Quantum Dot TV'sinde UHD çözünürlük ile Quantum Color Gamut, QHDR, Micro Dimming ve Video Perfection Engine teknolojilerini sunarak gerçek renklerle etkileyici görsel deneyim yaşatıyor.



Arçelik Quantum Dot TV'de, en gerçek beyazı ve en canlı renkleri elde etmeyi sağlayan Quantum Color Gamut teknolojisi sayesinde daha zengin gerçek renklerden oluşan etkileyici bir görüntü sunuluyor.



Hiç olmadığı kadar zengin ve gerçek renklerin elde edilmesini sağlayan Quantum Dot teknolojisinin nano boyuttaki parçacıkları sayesinde Arçelik Quantum Dot TV, standart Led TV'lerden farklılaşıyor. TV'nin geleceği olan devrimsel Quantum teknolojisinde bulunan nano parçacıklar, boyutlarına göre farklı renkte ışık yayarak çok daha zengin bir renk uzayı elde edilmesini sağlıyor.



Arçelik Quantum Dot TV'de ayrıca, 1 milyar renk sunan 10 bit panel teknolojisi ile standart TV'lere nazaran 64 kat daha zengin renk paletine ulaşmak mümkün oluyor.



QHDR ile daha dinamik parlaklık



HDR, yani yüksek dinamik aralık teknolojisi, görüntüdeki çok parlak ve karanlık alandaki detayların bile net görünmesini sağlıyor. Arçelik Quantum Dot TV'lerinde kullanılan QHDR teknolojisi sayesinde, HDR özelliğine sahip standart TV'lerden üstün olarak nano parçacıkların sağladığı zengin renkler ve ultra parlak ekran ile tüm detayları gerçeğe en yakın şekilde sunabilen görüntü kalitesi elde ediliyor.



Arçelik Quantum Dot TV, görüntü teknolojisine ek olarak tasarım ve ses konusunda da öne çıkıyor. Metalik tasarımı bakır ve siyahın özel uyumuyla bir arada sunan Arçelik Quantum Dot TV, şıklığıyla ilgi çekiyor. Televizyon, DTS Premium Sound teknolojisi ile ses kalitesini de en üst seviyede sunuyor.



Arçelik, nanoteknoloji ürünü Quantum Dot TV'sini 55 inç ekranda 5 bin 999 TL'ye ve 65 inç ekranda 8 bin 999 TL'ye tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.



"Servislerimiz her bir dakikada 2 TV'yi kullanıcılara ulaştırıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye'ye ilkleri ve enleri getirerek, ev teknolojilerinin her alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.



Quantum Dot TV teknolojisini Türkiye'de ilk olarak Arçelik'in üretmesinden dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:



"Ar-Ge ve inovasyon gücümüzü kullanarak televizyonlarımızı endüstrideki en gelişmiş teknolojilerle donatıyor ve Türkiye'de üretiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdik ve dünyanın en yeni teknolojilerini tüketicilerimizle buluşturduk. Benzersiz, güvenilir servis ağımız ile satış sonrasında da yıllardır en iyi hizmeti sunmayı başardık. Servislerimiz her bir dakikada 2 adet TV'yi kullanıcılara ulaştırıyor, montaj gerçekleştiriyor.



Şimdi de gelecek televizyon teknolojilerinde son nokta olan Quantum Dot TV'yi Arçelik AŞ farkıyla tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Mükemmel televizyon izleme deneyimi yaşatmak amacıyla düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde tüketicilerimizi ilklerle tanıştırıyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden herkes mayıs ayı itibarıyla bu ürünümüze Arçelik mağazalarımızdan ulaşabilecek ve nanoteknoloji ürünümüzü deneyimleyebilecek."