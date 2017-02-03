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Arçelik'ten Ötv Açıklaması
3 Şubat 2017 Cuma 12:47
Arçelik, ÖTV'nin sıfırlanması kararı çerçevesinde, indirimi fiyatlarına yansıtacak.
Arçelik
,
ÖTV
'nin sıfırlanması kararı çerçevesinde, indirimi fiyatlarına yansıtacak.
Kaynak:
Dunya.com
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ÖTV sıfırlandı! Peki fiyatlar ne kadar düşecek
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