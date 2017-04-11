Arçelik'ten Nanoteknoloji Ürünü Quantum Dot Tv

Arçelik A.Ş., Türkiye'nin ilk nanoteknoloji ürünü 'Quantum Dot Televizyonu'nu ürettiğini ve ürünün Mayıs ayında tüketicilerle buluşacağını duyurdu.



Arçelik A.Ş'den yapılan açıklamada, Mayıs ayında nanoteknoloji ürünü olan Türkiye'nin ilk 'Quantum Dot Televizyonu'nu tüketicilerle buluşturacakları belirtildi. Üretimi Türkiye'de yapılan Quantum Dot TV, devrimsel nitelikteki geliştirilmiş renk teknolojisi sayesinde kullanıcılara gerçekçi, profesyonel izleme deneyimi yaşatıyor.



Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Quantum Dot TV teknolojisini Türkiye'de ilk olarak Arçelik'in üretmesi nedeniyle gurur duyduklarını vurguladı ve ekledi:



"Ar-Ge ve inovasyon gücümüzü kullanarak televizyonlarımızı endüstrideki en gelişmiş teknolojilerle donatıyor ve Türkiye'de üretiyoruz. Şimdi de gelecek televizyon teknolojilerinde son nokta olan Quantum Dot TV'yi Arçelik A.Ş. farkıyla tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde, tüketicilerimizi ilklerle tanıştırıyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden herkes Mayıs ayı itibariyle bu ürünümüze Arçelik mağazalarımızdan ulaşabilecek ve nanoteknoloji ürünümüzü deneyimleyebilecekler."



Dinçer, Arçelik Quantum Dot TV'nin, nano boyuttaki Quantum parçacıklar sayesinde ulaştığı kusursuz görüntü kalitesinin yanı sıra, büyüleyici bir tasarıma ve premium ses performansına sahip olduğunu, 65" ve 55" ekran boyutlarındaki alternatifleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunulacağını söyledi.



Açıklamaya göre, Quantum Dot TV'sinde UHD çözünürlük ile Quantum Color Gamut, QHDR, Micro Dimming ve Video Perfection Engine teknolojilerini sunarak "gerçek renklerle" etkileyici görsel deneyim yaşatıyor.



Quantum Color Gamut özelliği ile daha zengin renk



Arçelik Quantum Dot TV'de, en gerçek beyazı ve en canlı renkleri elde etmeyi sağlayan Quantum Color Gamut teknolojisi sayesinde daha zengin gerçek renklerden oluşan etkileyici bir görüntü sunuluyor. Ayrıca Arçelik Quantum Dot TV'de 1 milyar renk sunan 10 bit panel teknolojisi ile standart TV'lere nazaran 64 kat daha zengin renk paletine ulaşmak mümkün oluyor.



QHDR ile daha dinamik parlaklık



HDR yani yüksek dinamik aralık teknolojisi, görüntüdeki çok parlak ve karanlık alandaki detayların bile net görünmesini sağlıyor.



Arçelik Quantum Dot TV görüntü teknolojisine ek olarak, tasarım ve ses konusunda da iddialı.



Arçelik, nanoteknoloji ürünü Quantum Dot TV'sini; 55" ekranda 5.999 TL'ye ve 65" ekranda 8.999 TL'ye tüketicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. - İstanbul