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Arçelik'ten "Mutfağa" Özel Kampanya
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Arçelik'ten "Mutfağa" Özel Kampanya

Arçelik, şık ve modern ankastre ürünlerini mutfakta tasarıma önem verenlere özel kampanya sunuyor.

Arçelik'ten

Arçelik, şık ve modern ankastre ürünlerini mutfakta tasarıma önem verenlere özel kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Arçelik, mutfağını tasarım ürünlerle yenilemek isteyenlere özel bir teklifte bulunuyor ve yeni beyaz 3'lü cam ankastre serisini 2 bin 599 liraya tüketiciyle buluşturuyor.

Dokunmatik LED ekran ve gömülebilir düğmeye sahip Arçelik 9542 CDB Ankastre Fırında 6 farklı pişirme fonksiyonu mevcut. Düz fırın iç bölmesi bulunan ürün 71 litre iç hacmi ve A enerji sınıfıyla minimum seviyede enerji tüketiyor.

Arçelik OCD 607 YB / OCD 614 EMIB / OC 607 YLB / OCL 614 EMIB ankastre ocak, 60 cm genişliğiyle mutfaklara kolayca yerleştirilebiliyor. 4 gözü gazlı ankastre ocakta, mat emaye ızgara ve yan düğmeden kontrol özelliği söz konusu.

Arçelik P 18 YCB Yatık/ Eğimli sessiz davlumbaz saatte 632 metreküp havalandırma gücüne sahip. 210 W gücünde olan ve opsiyonel karbon filtresi bulunan davlumbaz LED aydınlatması ile de mutfaklara fark sunmakta.

Arçelik'in kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.

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