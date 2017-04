Arçelik, Otomotiv Sektörüne Yönelik Çözümleriyle Autoshow'da

Arçelik AŞ, merkezi içerik yönetimi, kampanya ekranları, videowall, mirror ve touch ekranları gibi otomotiv sektörüne yönelik görüntüleme çözümleri ile ödeme kaydedici cihazlarını Autoshow Fuarı'nda görücüye çıkardı.



Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, kurumsal çözümleriyle farklı sektörlere de hizmet veriyor. Arçelik, kurumsal çözümlerini, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını bugün VIP ziyaretçileri ve basına açan Autoshow Fuarı'nda sergiliyor.



Arçelik'in fuar alanındaki standı, dijital ekranlar aracılığıyla bir müşteriye bayiden servise kadar yaşayacağı süreci deneyimletmek üzere tasarlandı. Dokunmatik kampanya ve iletişim ekranları, videowall ve mirror ekranları gibi görüntüleme çözümleri ve ödeme kaydedici cihazlar bu stantta öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şirketin kurumsal çözümleri ile her sektöre yönelik çözümleri bulunduğunu bildirdi.



Yeni iş alanları ve yeni ürünlere yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Dinçer, "Arçelik olarak, Autoshow Fuarı'nda otomotiv firmalarının satış, pazarlama ve iletişim alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi tanıtıyoruz. Sektöre sunduğumuz bütünsel çözümlerle Türkiye'nin dört bir tarafında hizmet verebiliyoruz. En ufak bayiden kurumsal şirketlere kadar bütünsel, yerinde ve uzaktan hizmet konularında aynı kalitede çözüm sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinden aldığı güçle iş alanlarını her geçen gün geliştiren ve en yenilikçi, en teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan Arçelik'in otomotiv sektörüne yönelik kurumsal çözümleri hakkında bilgi veren Dinçer, şunları kaydetti:



"Teknoloji ve inovasyon salonunda yer aldığımız fuarda, dijital yayın ve bilgilendirme ekranlarımız aracığıyla otomobil bayisine gelen bir müşterinin yaşayacağı deneyimi birebir örnekliyoruz. Müşterinin hayalindeki otomobili, sunmuş olduğumuz çözümler sayesinde daha iyi hissetmesi ve satın alma kararını hızlandırması için önemli bir katkıda bulunuyoruz. Biliyoruz ki, günümüzde otomobiller hızla dijitalleşiyor. Bayiler de araçlardaki bu değişimi yine dijital platformlar üzerinden müşterilerine sunmak istiyorlar. Biz de uzaktan ekran erişim ve içerik yönetiminden yerinde teknik servise kadar yaygın servis ağımız ile hizmet veriyoruz."



"Satış, pazarlama ve iletişim kanallarında da yenileşme ihtiyacı doğdu"



Can Dinçer, dijitalleşmenin hayatın her alanına girmiş olduğu bugünlerde satış, pazarlama ve iletişim kanallarında da yenileşme ihtiyacı doğduğunu bildirdi.



Dünyada ve Türkiye'de yeni gelişen hareketli ve interaktif ekran kullanımları ile ilgili şirketlerinin yepyeni ürünlere yatırım yapmaya devam ettiğini belirten Dinçer, farklı iş modelleri için farklı ürünler ve çözümler ürettiklerini, bu ürünler sayesinde şirketlerin tüketicileriyle daha hızlı, etkin ve interaktif iletişim kurabildiğini kaydetti.



Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kampanyalarını daha hızlı ve eş zamanlı olarak her mağazada duyurabiliyor, baskı ve operasyonel maliyetlerini azaltabiliyorlar. Milyonlarca renkten oluşan etkileyici canlı içerik ve video içeriği kullanarak tüketicilerin ilgisini daha kolay çekebiliyorlar. Otomotiv sektöründe örneğin, dokunmatik ekran ile tüketici mağazada kendi arabasını yaratabiliyor. Tüm sektörlerin teknolojimizden yararlanarak ürünlerini daha iyi tanıtmalarını, müşteri ile duygusal bağ kurmalarını ve bu sayede ürün satışlarını artırmayı hedefliyoruz."



Bu arada, 17'ncisi gerçekleşen Autoshow Fuarı, 30 Nisan'a kadar açık olacak.