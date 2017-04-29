Arçelik, Gurme Çay Makinesi ile Çay Festivalinde

Arçelik, özel demleme tekniği ve teknolojisiyle çayı istenilen saatte hazırlayan ve tazeliğini koruyan Gurme Çay Makinesi ile İstanbul'da ilk kez düzenlenen Çay Festivalinde yer alıyor.



Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, 29 ve 30 Nisan'da Haydarpaşa Garında gerçekleşen 1. Uluslararası Çay Festivalinde ürünleriyle çayseverlerle buluşuyor.



Arçelik, Türk usulü demleme çay lezzeti sunan Gurme Çay Makinesini etkinlik alanında oluşturulan çay bahçesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Ziyaretçiler, çay bahçesinin girişinde konumlandırılacak "Aşk ile Yap" totemiyle de Arçelik hatırası için fotoğraf çektirebiliyor.



Özel demleme tekniği ve teknolojisiyle eşsiz bir çay keyfi yaşatmak için tasarlanan Gurme Çay Makinesi zamanlama fonksiyonu ile çayınızı istediğiniz saatte hazırlıyor.



Farklı modlarıyla, birçok çay türünü kendi ideal sıcaklıklarında demleyebilen ürün, hafif, normal ve sert olmak üzere kişiye özel lezzet seçimi sunuyor. Ürün, özel su transfer sistemiyle otomatik demleme ve özel filtre sistemiyle de daha berrak çay demleme özelliğine sahip. Söz konusu ürün 635 liralık fiyatıyla raflardaki yerini aldı.