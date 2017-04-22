Arçelik-Aü Yan Sanayi İnovasyon Programı"

Arçelik A.Ş ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle, yan sanayi kuruluşlarının inovasyon yeteneklerinin güçlendirilmesi ve "Araştırmacı-Arçelik-Yan Sanayi" üçgeninde proje geliştirilmesi amacıyla, "Arçelik-Anadolu Üniversitesi Yan Sanayi İnovasyon Programı" kapsamında atölye çalışması gerçekleştirildi.



Arçelik A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Arçelik Garage'da düzenlenen etkinliğe, AÜ akademisyenleri, Arçelik A.Ş Ar-Ge çalışanları ve yetkilileri, ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi ekibi ve Arçelik yan sanayi kuruluşları temsilcileri katıldı.



Yan sanayi kuruluşlarının inovasyon yeteneklerinin güçlendirmesi ve "Araştırmacı-Arçelik-Yan Sanayi" üçgeninde proje geliştirilmesine yönelik düzenlenen etkinlikte, Arçelik Garage Takım Lideri Celal Vatansever, Arçelik A.Ş Proje Yöneticisi Çağdaş Fidan, Arçelik A.Ş Satınalma Direktörü Zaim Yolartıran ile ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sektör İş Birlikleri Koordinatörü Gülçin Avul, konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından mashmallow challenge, ideation, deep dive aşamalarının tamamlanmasıyla çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin sunumlarını gerçekleştirildi.



Etkinlik katılımcılara belgelerinin verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.