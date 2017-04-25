Arçelik Aş, Dünya Patent Liginde 74. Sıraya Yükseldi

Arçelik AŞ, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan "en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler" listesinde geçen yıla göre 4 basamak ilerleyerek 74. sıraya yerleşti.



Şirket açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler bünyesindeki WIPO'nun yayınladığı "en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler" listesinde son 10 yıldır ilk 200 şirket arasında tek Türk şirketi olarak yer alan Arçelik AŞ, 2016 yılında 78. sıraya yerleşerek ilk 100 arasına girmişti.



Geçen yıl toplam 320 patent başvurusu yapan Arçelik AŞ, açıklanan en güncel listede 74. sıraya yükseldi.



Arçelik AŞ, bu başarısıyla Türkiye'den bir kurumun listede ulaştığı en yüksek sıralamaya sahip olurken, bugüne kadar listedeki en yüksek derecesini de elde etti.



Türkiye'nin "Patent Şampiyonu" olan Arçelik AŞ ayrıca, Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından Türkiye'den tescil edilen patent başvurularının yarısını tek başına yapıyor. Toplam 14 Ar-Ge Merkezi ve bin 300'den fazla Ar-Ge çalışanı bulunan Arçelik AŞ, 2 bin 600'den fazla buluşa sahip.



"Sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz"



Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, bu yıl "İnovasyon-Yaşamları İyileştirmek" temasıyla kutlanan 26 Nisan Dünya Fikri Haklar Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Bulgurlu, şunları kaydetti:



"Ar-Ge ve inovasyon yolculuğumuzda ilk patent başvurumuzu yaptığımız 90'lı yıllardan bu yana başarılarımızı istikrarlı şekilde artırdık. WIPO'nun listesinde 4 basamak tırmanarak 74. sıraya ulaşmamız, yenilikçilik vizyonumuzu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Sektörümüzde dünyanın en yenilikçi ürünlerini geliştirerek, gelecek yıllarda daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz."



Türkiye'den WIPO'ya yapılan başvuruların yaklaşık üçte birinin Arçelik'e ait olduğunu dile getiren Bulgurlu, "Yılda 300'den fazla buluşumuz için patent başvurusu yaparak global teknoloji devlerinin yer aldığı bu listede ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ev teknolojileri alanında fikri hakların güçlendirilmesi ve korunması için sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.