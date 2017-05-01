Araziye Savurduğu Uyuşturucu Hapları Yutarak İntihara Kalkıştı

KARAMAN'da jandarma ekiplerine yakalanacağını anlayınca araziye savunduğu uyuşturucu haplardan yutarak intihar girişiminde bulunan 39 yaşındaki Zeynel P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste midesi yıkanan Zeynel P. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olay yerinde 2 bin 274 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olay, Karaman merkeze bağlı Demiryurt Köyü kırsalında meydana geldi. Köyde önleyici devriye görevi yapan jandarma ekipleri bir otomobilin arazide park halinde durduğunu fark etti. Aracı kontrol etmek için hareket eden jandarma ekiplerinin kendisine doğru geldiğini gören 39 yaşındaki Zeynel P. iddiaya göre yanındaki uyuşturucu hapları önce otomobilin altına sakladı. Yakalanacağını anlayan Zeynel P., jandarma ekipleri gelmeden hapları araziye savurdu. Olay yerine gelince durumu fark eden jandarmanın gözaltına almak istediği Zeynel P., araziye fırlattığı hapları avuçlayarak yutmaya başladı. Jandarma ekiplerinin güçlükle durdurduğu Zeynel P., olay yerine çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma araziye savrulmuş 2 bin 274 uyuşturucu hapı toplayarak el koydu.



Hastanede midesi yıkanan Zeynel P. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, zanlının otomobilini park ettiği boş arazide uyuşturucu hapları beşerli guruplar halinde paketlediği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Karaman