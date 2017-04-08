Arazisine Esrar Eken Şahıs Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 13 dönümlük arazisine 450 kök esrar eken bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İzmir il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gelen ihbar üzerine Çatalca mevkiinde bulunan V.Y.'ye ait evinde ve 13 dönüm arazisinde arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Badem eşliğinde yapılan aramalarda arazinin küçük bir bölümünde ekilmiş 450 kök esrar bulundu. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli V.Y. Jandarma tarafından gözaltına alındı. - İZMİR