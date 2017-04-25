Arazi Taraması Sırasında Patlama: 2 Şehit, 3 Yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Arazi Taraması Sırasında Patlama: 2 Şehit, 3 Yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi. Patlamada 3 asker de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

(Serkan Çağlar / İHA)

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