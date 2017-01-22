Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Ağabeyini Boğazından Bıçakladı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Akhoca Köyü'nde, 43 yaşındaki Mehmet Serttaş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi 61 yaşındaki İsmet Serttaş'ı boğazından bıçaklayarak yaraladı.



Olay, ilçeye bağlı Akhoca Köyü'nde meydana geldi. Mehmet Serttaş, toplulaştırma sonrası arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi İsmet Serttaş'ın evine gitti. İsmet Serttaş'a ahırdaki kuzulara su verdiği sırada yaklaşan Mehmet Serttaş, ağabeyini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Serttaş, olayın ardından köy kahvesine giderek durumu anlattı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İsmet Serttaş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serttaş, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Mehmet Serttaş ise jandarma ekipleri tarafından köy kahvesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Edirne