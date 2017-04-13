TÜBİTAK tarafından Namık Kemal Üniversitesinde, "Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları" bilgi çoğaltma günü düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yinanç, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş akademisyenler ile öğrenciler katıldı.



Rektör Prof. Dr. Şimşek toplantı öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında üniversite olarak 2006'dan bugüne kadar kısa zamanda büyük yol kat edildiğini belirterek, "Namık Kemal Üniversitesi olarak araştırma ve projelere çok ağırlık veriyoruz. Gayretle çalışıyoruz. İstediğimiz düzeyde proje sahibi olabilmemiz için proje tanıtımlarına daha da ağırlık vermemiz gerekiyor. Gerçekleştirilecek toplantının faydalı verimli projelere dönüşmesini diliyorum." diye konuştu.



TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, AR-GE çalışmaları yapmalarının zorunlu olduğunu kaydederek, "Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı" hakkında bilgi verdi.



Toplantı günün anısına konuşmacılara hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.