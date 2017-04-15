Aras Nehri Karların Erimesi Sonucu Yükseldi

Erzurum'da ki Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte yükseldi.



Erzurum ve çevresinde bir haftadır devam eden yağışlar ve karların erimesi ilçenin içinden geçen Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti. Suyun yükselmesi sonucu nehre civar bazı köylerdeki araziler su altında kalırken, Nisan ayı ile birlikte yağışlarında devam ettiğine dikkat çeken Horasanlılar şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehrinin yükseldiğini ifade ettiler. - ERZURUM