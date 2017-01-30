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Aras Kargo, Yüzde 19 Büyüme Hedefliyor
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Aras Kargo, Yüzde 19 Büyüme Hedefliyor
30 Ocak 2017 Pazartesi 11:42
2016'yı yüzde 14 büyüme ile kapatan Aras Kargo, 2017'de bu rakamı yüzde 19'a çıkarmak istiyor.
2016'yı yüzde 14 büyüme ile kapatan
Aras Kargo
, 2017'de bu rakamı yüzde 19'a çıkarmak istiyor.
Kaynak:
Dunya.com
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