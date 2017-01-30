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Aras Kargo, Yüzde 19 Büyüme Hedefliyor
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Aras Kargo, Yüzde 19 Büyüme Hedefliyor

2016'yı yüzde 14 büyüme ile kapatan Aras Kargo, 2017'de bu rakamı yüzde 19'a çıkarmak istiyor.

Aras Kargo, Yüzde 19 Büyüme Hedefliyor

2016'yı yüzde 14 büyüme ile kapatan Aras Kargo, 2017'de bu rakamı yüzde 19'a çıkarmak istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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