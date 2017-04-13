Aras'ı Hayata Bağlayan 12 Saat

FERDİ UZUN - Aydın'da, dünyada ender görünen NCL (beyincik erimesi) teşhisi konulan ve 4 aydır hastanede yaşam savaşı veren 3 yaşındaki Aras Büyüktanır'ın tedavisi için gerekli tıbbi cihazlar, sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası sayesinde alındı.



Kuşadası ilçesinde yaşayan ve henüz 2,5 yaşında beyincik erimesi teşhisi konulan Aras'ın tedavisi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam ediyor.



Baba Özgür Büyüktanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hem hastanede hem de taburcu edildikten sonra evinde devam edecek tedavisi için bazı cihazlar gerektiğini ancak 40 bin liraya mal olacak cihazları almaya maddi güçlerinin yetmediğini anlattı.



Aras'ın hastalığına ilişkin yapılan haberin ardından maddi destekte bulunmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Büyüktanır, "Aydın Valiliği koordinesinde bir banka hesabı açtık. Gelen küçük yardımlar buraya yatırıldı. Yardım alacaksak, yanlış anlaşılma olmasın diye valilik kanalıyla açılacak bir hesaptan alma kararı aldık. Cihazlar için ise 40 bin liralık maliyeti çıktı. Bunun yaklaşık 15 bin lirasını devlet karşılayacaktı. Kalanını ise bizim karşılamamız gerekiyordu." diye konuştu.



Cihazların alınabilmesi için sosyal medyadaki paylaşım sayfasından yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Büyüktanır, kampanyaya kısa sürede bir çok kişinin destek verdiğini, hedeflenen 28 bin liraya 12 saat içinde ulaşıldığını ifade etti.



"Gözlerim doldu"



Sosyal medyada başlatılan kampanyanın böyle etkili olacağını düşünmediğini vurgulayan Büyüktanır, Aras'ın durumunu paylaştıktan sonra çok sayıda yorum geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:



"Öyle yorumlar geldi ki gözlerim doldu. Ben ve eşim orada yazılanları okurken gözyaşına boğulduk. Kimisi son parasını gönderdiğini yazmıştı, kimisi öğrenci olduğunu ve bursundan kalanı yolladığını belirtmişti. Bu gençler bir çocuk için harçlıklarından biriktirdikleri paraları bize gönderdilerse söz konusu vatan olduğunda neler yapabilir siz düşünün. Hepsiyle gurur duydum.Yağmur gibi yatırıyorlardı. 3 lira yatıran da vardı 20 lira yatıran da. Bu kadar toplanacağını düşünmüyorduk. 12 saatte 28 bin lira toplandı. O gece bütün gönüllüler birleşti. Tüm eller gökyüzüne ulaştı. İhtiyaç duyulan paraya ulaşılınca durdurduk. Yaklaşık bin 500 kişi para yatırdı ve cihazlar alındı."



"Bir mucize için yola çıktık"



Büyüktanır, oğlunun ölümcül bir hastalığa yakalanmış olmasına rağmen umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayarak, "Paradan ziyade orada yapılan yorumlar, dualar… İnanın bunlar her şeye değerdi. Evimizi aynı hasta odası gibi yaptık. Biz Aras'ı daha fazla yaşatma amacındayız. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için yola çıktık. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanan yüzlerce hatta binlerce insan oldu." ifadelerini kullandı.