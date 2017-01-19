Aras Edaş Çalışmaları

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, 2016 yılında gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalarla ilgili Erzincan Muhtarlar Derneği üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.



Aras EDAŞ İl Müdürlüğü Eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Koordinatörü Alaattin Ateşal, İletişim Kalite Kontrol Müdürü Nilüfer Orkan Kılıç Erzincan Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Kılıç ile Erzincan merkez belde ve köy muhtarları katıldı.



Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Erzincan'ı önemsediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın dürüstlüğü sayesinde Erzincan'da kayıp kaçak oranımızın en düşük olduğu ve tahsilat oranımızın en iyi olduğu illerden bir tanesidir." dedi.



Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl için 30 milyon lira bir yatırım planladık. Mevsim şartları itibariyle daha yükseğini yapmak isteriz, ama bölgemizde mevsim kısa olduğu için şimdilik 30 milyon lira planladık. Önümüzdeki 3 yıl içinde ayrıca bir 100 milyon lira daha yatırımımız var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Bunlar hayata geçtikten sonra da bölge insanı, bölge çalışanı, sanayicisi, turizmcisi, enerji yönüyle her türlü konfora sahip olacak."