Aras Edaş, 2017 Yılı Yatırımları Ele Alındı

Erzurum'un da içinde bulunduğu 7 ilde hizmet veren ve 900 bin abonesi bulunan ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 2016 yılı çalışmaları ve 2017 yılı yatırımlarını değerlendirmek üzere geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.



Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikret Akbaş, 2017 yılı için 200 milyonluk yatırım yapacaklarını belirterek, "Biz toplumun kalbi gibiyiz. 2 bin 500 kişilik bir ordu olarak topluma hizmet etmek için gece gündüz demeden yeri geldiğinde uyumadan, dinlenmeden katkı sağlıyoruz." dedi.



"Aras EDAŞ'ın misyonu yatırım yapmak ve halkımızı mağdur etmemektir"



Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikret Akbaş, "2,5 milyona yakın yurttaşımızı kucaklayan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerini kapsayan hizmet alanında yaklaşık 900 bin aboneye elektrik dağıtım hizmetini üstlenen Aras EDAŞ, 28 Haziran 2013 tarihinden başlayarak yepyeni bir kurumsal kimlikle tüketicilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet uygulamalarını devreye almaya başlamıştır. Gelişime odaklı olarak daha çok yatırım yapmak ve halkımızı hiç bir durumda mağdur etmemek Aras EDAŞ'ın en büyük görevidir." diye konuştu.



Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikret Akbaş, parasını ödeyenle, ödemeyen arasında fark olması gerektiğini belirterek, "Maalesef kamuoyunda böyle bir algı oluşmuş durumda. Parasını ödeyen vatandaşla, ödemeyen vatandaş arasında fark olmalı. Eğer zamanında ödemeyen vatandaştan parayı alamazsak, zamanında ödeyene haksızlık etmiş oluruz. Bu nedenle Şirketimiz, EPDK'nın bize vermiş olduğu yetkilerin asla dışına çıkmadan kesim yapıyoruz." dedi.



Akbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Aras EDAŞ kurumsal bir yapıya sahiptir. Yönetim kadromuz, enerji sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş, tecrübeli bir ekipten oluşmaktadır. Bu bağlamda tecrübe bizim işimizde çok önemli. Yaptığımız her toplantıda, hayati bir konu üzerinde konuştuğumuzun farkındayız ve bu bilinç hizmet veren tüm çalışanlarımızda da mevcuttur. Kurumsallığımızı ve hizmet kalitemizi daha üst seviyeye taşımak için de personelimize gereken eğitimleri gerektiği şekilde aldırıyoruz. Yaşanacak olan değişim ve gelişimi ilerleyen günlerde hep birlikte fark edeceğiz." - ERZURUM