Arar Petrol 3 Petrol İşletme Ruhsatı İçin Başvurdu
Arar Petrol, 3 ayrı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziler için petrol işletme ruhsatı başvurusu yaptı.
Arar Petrol, 3 ayrı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziler için petrol işletme ruhsatı başvurusu yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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