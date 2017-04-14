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Arar Petrol 3 Petrol İşletme Ruhsatı İçin Başvurdu
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Arar Petrol 3 Petrol İşletme Ruhsatı İçin Başvurdu

Arar Petrol, 3 ayrı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziler için petrol işletme ruhsatı başvurusu yaptı.

Arar Petrol 3 Petrol İşletme Ruhsatı İçin Başvurdu

Arar Petrol, 3 ayrı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziler için petrol işletme ruhsatı başvurusu yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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