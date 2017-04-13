''ARAPLAR Kıvanç Tatlıtuğ İle Tanışmak İçin Türkçe Ders Alıyor

Türk dizilerine en çok ilginin olduğu ülkelerin başında yine Arap ülkeleri geliyor. İşin en ilginci de Arap kadınları ve erkekleri bizlere ulaşarak Türk ünlüleri ile görüşmek için Türkçe eğitim almak istediklerini ve nereden alabileceklerini soruyorlar. Yine ilginç bir konuda çok pahalı hediyeleri hayran oldukları isimlere vermemiz için bizlerle irtibata geçiyorlar.'' dedi

UĞURLU: ''ÜNLÜLERLE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN TÜRKİYEDE 1 AY KALANLAR DA VAR''

Ortadoğu'nun birçok ülkesinden son zamanlarda İstanbul'a gelen Araplardan ilginç talepler olduğunu belirten Yapımcı Savaş Uğurlu, '' Türk dizi oyuncuları ile bir umut tanışabiliriz, görebiliriz umudu ile ülkemize gelen Ortadoğu seyircilerine öncelikle dizilerinin çekildiği mekanlar gezdiriliyor. Ama en ilginçlerini demek gerekirse çok tanınmış bir Türk erkek oyuncumuz ile otururken Katar'dan çok zengin bir prensin kızından telefon aldık. Artık gece gündüz arayan birisi olan kadın uçağını gönderip Türk oyuncu arkadaşım ile sadece Katardaki saraylarında yemek yemek istediğini söyledi. Ayrıca ona 70/80 bin liralık hediyeler aldığını ve kendisine yollamak istediğini söyledi. O ünlü Türk arkadaşı mecburen telefonunu değiştirmek zorunda kaldı çünkü günde 100 kere aramaya başlamış ve Türkçe öğrenerek tacizlerine devam ediyordu. Ülkemize gelip iki dakika hayran oldukları oyuncuları görmek için bildiğmiz birçok arap izleyici var. Ve bu hayranlar iki kare fotoğraf çekmek için çok ciddi rakamlar harcıyorlar. ''

ZİRVE YİNE KIVANÇ TATLITUĞ VE TUBA BÜYÜKÜSTÜNÜN

Ortadoğu ülkelerinde yıllardır zirveyi koruyan Kıvanç Tatlıtuğ ile yine Arapların büyük beğenisini kazanan Tuba Büyüküstün'ün zirvede olduğunu belirten Uğurlu, '' Ortadoğu ülkelerinde yen, yüzler ve yeni Türk oyuncu arayışı vardı. Fakat Cesur ve Güzel dizisinin yayına girmesi ile yine Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün Ortadoğu ülkelerinde kadın ve erkek hayranlarının gözdesi oldu.