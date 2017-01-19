Arapgir'de Çiftçilere Devlet Destekleri Anlatıldı

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yetiştiricilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, proje teknik elemanlarıyla Arapgir'de yetiştiricilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.



Toplantıda konuşan Akın, ziraat mühendisi ve veterinerlerden oluşan teknik ekibin de yetiştiricilerle bire bir görüşerek, yetiştiricilerin devlet tarafından verilen desteklerden faydalanmalarını sağladıklarını kaydetti.



Akın ayrıca, "Yüzde 80 koç desteği ve yine genç çiftçi projesi var. Devletimizin yeni çıkardığı Milli Tarım Projesi kapsamındaki destekler ve diğer tüm desteklerle ilgili bize istediğinizi sorabilirsiniz. Bizim asıl amacımız en iyi şekilde burada bu desteklerden faydalanabilmeniz." dedi.



Toplantının soru cevap kısmında ise birlik teknik çalışanı Ziraat Mühendisi Emre Elçi ve Veteriner Teknikeri Ayşegül Karakuş yetiştiricilerin sorularını cevapladı.