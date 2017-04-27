Arapapıştı Kanyonunda 2500 Yıllık Anıt Mezar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı'nın sularının çekilmesiyle milattan önce 5. yüzyıla ait olduğunu tahmin ettikleri anıt mezar bulduğunu bildirdi.



Çerçioğlu, Arapapıştı kanyonunu tanıtmak amacıyla basın mensupları ile tekne turu yaparak bölgeyi gezdi.



Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın'ın da eşlik ettiği gezide Çerçioğlu, kent turizmine katkı sağlamak amacıyla belediye olarak projeler geliştirdiklerini belirterek, bu amaçla iskele yapılarak 3 teknenin alındığını söyledi.



Bölgenin doğal güzellikleri bulunduğunu herkesi kendine hayran bıraktığını ifade eden Çerçioğlu, "Yaklaşık 15 yıldır buranın turizme açılması hayalini kuruyorduk. Dünyanın 8. harikasına aday olabilecek bir kanyon burası. Kanyona girdiğinizde muhteşem bir manzara var. Harika bir doğal güzellik ve görmediğimiz birçok bitki örtüsü, sadece kitaplarda gördüğümüz hayvanlar var." dedi.



"Anıt mezarı ben buldum"



Kanyonu gezerken kayalıklarda bir şeyi fark ettiğini anlatan Çerçioğlu, incelediğinde bunun tarihi bir yapı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.



Çerçioğlu, "Bu işin uzmanına danıştık. Çok değerli bilim insanları geldi. Onlar da çok şaşırdılar. Milattan önce 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir kaya mezar. Bunu ben buldum. Çok şanslıydık. Baraj suları çekilmiş ve bu kaya mezar ortaya çıkmış. Tesadüf. Kaya mezarı için yetkili kurumların kaya mezarını koruma altına almaları gerekiyor. Tüm arkeologları buraya davet ediyoruz. Her türlü sponsora da hazırız." diye konuştu.



Çerçioğlu, kayalıklarda gizli bir manastırın da bulunduğunu, Kemer Barajı üzerindeki bu bölgenin Aydın, Denizli ve Muğla'nın kesiştiği yer olduğunu sözlerine ekledi.



Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Ateşlier ise kaya mezarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarın 2 bin 500 yıl öncesine ait olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ateşliler, "İnceleme fırsatı bulduk. Mermer bir ana kaya kütlesi içine oyulmuş. Bu bölgede yöneticilik yapmış bir liderin ya da Perslere hizmet eden bir yöresel beyin mezarının olabileceğini düşündük. Tabii bu şimdilik ilk izlenimler. Bu yapının benzerleri var fakat genel itibarıyla bu mezarın birebir benzeri yok. Mesela alınlığının tam ortasında yer alan iyon başlığı ve sütunu tasviri. Bu diğer anıt mezarlarda yok." dedi.