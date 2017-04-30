Arapapıştı Kanyonu Açıldı
Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nun açılışı yapıldı.
Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nun açılışı yapıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu'nun dünyanın 8. harikasına aday olabilecek güzellikte olduğunu belirtti.
Çerçioğlu, "Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir alandır. Arapapıştı Kanyonu 380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikasıdır." dedi.
Tekne turlarıyla kanyonu turizme açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çerçioğlu, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.
Açılışa, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapucu, Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve vatandaşlar katıldı.