Arap Turistler "Türk Çayı"na Büyük İlgi Gösteriyor

Türk çayı başta olmak üzere yöresel lezzetleriyle de dikkati çeken Doğu Karadeniz, Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin tercihinde önemli rol oynuyor. Arap turistlerin ilgisi, bölgede turist sayısının yanı sıra "Türk çayı" ihracatının da artmasını sağlıyor.

Doğu Karadeniz; doğası, tarihi ve kültürel eserleri, gelenek ve görenekleriyle başta Körfez ülkeleri olmak üzere özellikle sıcak bölgelerden gelen ve şehir hayatından sıkılan turistlerin son yıllarda ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Körfez ülkelerine son 6 yılda yapılan ihracat, miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 31 artış sağladı.

ARAP ÜLKELERİNDEN BÜYÜK İLGİ

Türkiye'den Körfez ülkelerine yapılan ve 6 yıldır artış gösteren Türk çayı ihracatında geçen yıl 532 bin kilogramla Irak ilk sırayı alırken, bunu 86 bin 385 kilogramla Suudi Arabistan, 14 bin 966 kilogramla Birleşik Arap Emirlikleri, 9 bin 472 kilogramla Kuveyt, 8 bin 72 kilogramla Katar, 7 bin 805 kilogramla İran, bin 296 kilogramla Umman ve 802 kilogramla Bahreyn takip etti.



Geçen yıl bu ülkelere toplamda 660 bin 798 kilogram çay ihraç edilerek, karşılığında ise 2 milyon 719 bin 433 dolar gelir sağlandı.



"TÜRK ÇAYI İHRACATI HER GEÇEN YIL ARTIYOR"



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayın Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünlerinden olduğunu söyledi.



Doğu Karadeniz'e son yıllarda Körfez ülkelerden gelen turistlerin artmasıyla turizmin yanında bölge ekonomisinin diğer dallarına da katkı sağlandığını anlatan Gürdoğan, bu dallardan birisinin de Türk çayı ihracatı olduğunu dile getirdi.



Gürdoğan, Türk çayı ihracatının her geçen yıl arttığını ifade ederek, ihracattaki artışın yanında ülke çeşitliliğinin de genişlediğini vurguladı.



"İHRACATTAKİ ARTIŞ BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Doğu Karadeniz'den 86 ülkeye çay ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz'e yoğun şekilde Arap turistlerin ilgin göstermesi sadece turizm alanında değil, bölgede yetişen ürünlerin de tanınmasına ve bu sayede de ihracatının artmasına katkı sağlamaya başladı. Özellikle bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan çayın ihracatı, Körfez ülkelerden gelen turistlere paralel olarak önemli artış sağlamaya başladı. Son yıllarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn ve İran gibi bölgelerden Doğu Karadeniz'e gelen turist sayısının artmasıyla, bu ülkelere yapılan çay ihracatında da 2016 yılında miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 31 artış yaşandığını gözlemlemekteyiz."



Gürdoğan, ihracattaki artışın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çay ihracatında artıştaki en önemli etken, bu ülkelerdeki vatandaşların bölgemize gelip Türk çayını tatması ile Türk çayının diğer ülke çaylarına oranla üstünlüğünü görmeleridir." dedi.



Son yıllarda ihracattaki artışta, Türk çayının tanıtımının önemli bir etken olduğuna işaret eden Gürdoğan, çay ihracatının 2017 ve devamında daha da artacağını beklediklerini sözlerine ekledi.



Türkiye'den geçen yıl Körfez ülkelerine yapılan ihracat ise şöyle: