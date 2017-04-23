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Arap Şeyhin Mega Yatı İlçeyi Zengin Etti
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Arap Şeyhin Mega Yatı İlçeyi Zengin Etti

Dünyanın en büyük beşinci yatı olan Manchester City futbol takımının sahibi, Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan’a ait mega lüks yat Topaz, Muğla’nın Marmaris ilçesine demirledi.

Arap Şeyhin Mega Yatı İlçeyi Zengin Etti

Dünyanın en büyük beşinci yatı olan Manchester City futbol takımının sahibi, Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'a ait mega lüks yat Topaz, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. Lüks yata 1.2 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı.

Dünyanın en büyük 5 yatından biri olarak gösterilen ve değeri yaklaşık 400 milyon avro olan Topaz, sabaha karşı Marmaris Körfezi'ne giriş yaparak limanın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Marmaris'te gerek turistlerin gerekse halkın ilgi odağı olan, Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisinden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat kadar süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1,2 milyon lira ödeneceği öğrenildi. Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1,5 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Şeyh Mansur'un ise, yat ile birlikte Marmaris'e gelip gelmediği konusunda herhangi bilgiye henüz ulaşılamadı.

Marmaris'e geçen yıl 3 kez yakıt almaya gelen Topaz'ın öğleden sonra ilçeden ayrılarak Yunan adalarına gideceği kaydedildi. - MUĞLA

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