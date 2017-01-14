Arap İşadamlarına Erzurum'un Cazibe Potansiyeli Anlatıldı

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Arap işadamları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi'nin davetlisi olarak Erzurum'a geldi. Arap işadamlarına Erzurum'un cazibe potansiyeli anlatıldı.



MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, ŞEHİRDER'in de katkıları ile 13 Arap işadamının aileleriyle birlikte Erzurum'a getirildiğini belirtti. Filistinli işadamı Cemalettin Kerim'in genel başkanlığını yaptığı Arap - Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) üyelerinin yanı sıra; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının Erzurum'a geldiğini kaydeden Taner Bayır, "ARTİAD Genel Başkanı Cemalettin Kerim Bey'le yaptığımız ikili görüşmeler sonunda aralarında Filistin, Ürdün, Libya ve Kanada gibi çeşitli Arap ülkelerinden bir grup iş adamını Erzurum'a getirttik. Aileleri ile birlikte gelen bu iş adamaları çeşitli protokol ziyaretlerinde bulunduktan sonra Erzurum'daki yatırımcı iş adamlarımız ile birlikte bir araya geliyorlar. Karşılıklı ikili görüşmelerin yapıldığı toplantıda Erzurum'a ne gibi yatırımlar yapılabilir bunu masaya yatırdık. İlimiz ekonomisinin geleceği açısından faydalı güzel bir toplantı olduğa inanıyorum" dedi.



Başkan Bayır, Arap iş adamlarına öncelikle Erzurum'un geçmişteki İpek Yolu sayesinde tam bir ticaret merkezi olduğunu aktardıklarını ifade ederek, "Bunun yeniden canlanması için gayret göstereceklerini bildirdiler. Bu konuda ŞEHİRDER tarafından Arap iş adamlarına Erzurum'un tarihi, ticari ve kültürel yönlerini anlatacak bir sunum yapıldı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da (KUDAKA) Erzurum'a yatırım yapılabilecek ve devlet tarafından destek verilen konuların bir sunum eşliğinde anlatıldı. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nin de tanıtımını yaptık" diye konuştu. - ERZURUM