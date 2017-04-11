Arap Fikri Anketi 2016

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Washington Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi üyesi Profesör Soleman Abu-Bader'in konuşması

Konuşmacılar

WASHINGTON - ABD'nin Washington şehrinde düzenlenen oturumda Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi'nin (ACRPS) 2016 yılında düzenlediği "Arap Fikri Anketi" nin sonuçları görüşüldü. 12 Arap ülkesinde 18,310 kişinin katıldığı anket, halkın demokrasi, yabancı güçler, din ve DAEŞ ile ilgili tavrını ölçtü. Sonuçların konuşulduğu oturuma Washington Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi üyesi Profesör Soleman Abu-Bader de katıldı.