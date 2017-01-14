Arap Dünyasına Türkçe Şarkıları Sevdiren "Çerkez Kızı" (1)

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Emel İsmail Çerkez'in seslendirdiği Kalenin Bedenleri adlı şarkının nakaratı ile giriş

Emel İsmail Çerkez ile röportaj

Emel İsmail Çerkez'in rol aldığı filmlerden bazılarının afişleri Türk dizileri Arap dünyasında son yıllarda büyük ilgi görürken, Ürdünlü Çerkez bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen sanatçı Tarub, "Kalenin bedenleri", "Osman Ağa", "Mavi Boncuk" gibi şarkıları yıllar önce Arap müzik ve sinemaseverlerin diline dolayan isimdi.



Çerkez asıllı sanatçı Emel İsmail Çerkez, Türkçe birçok besteye sözler yazarak, bu şarkıların Arap dünyasında da sevilmesini sağladı. Hem Arapça hem de Türkçe bilen 80 yaşındaki sanatçı bu özelliğinden dolayı bazı yeşilçam filmlerinde de rol alarak, Türk sinemasının önemli isimleri Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy'u da Arap dünyasına tanıttı.



Mütevazı bir yaşamı tercih ederek sanat hayatını 1990 yılında terk eden Tarub, yıllar önce rol aldığı "Arap-Türk" ortak yapımları ve yazdığı şarkıları Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta AA muhabirine anlattı.



Ailesinin Çerkez asıllı olduğunu ve Kafkasya'dan göçerek Ürdün'e yerleştiğini söyleyen Tarub, anne ve babasının boşanmasının ardından annesiyle yedi yaşında Şam'a yerleştiğini söyledi. Şam radyosunda yayınlanan Renkler isimli programda şarkılar söyleyerek sanat hayatına adım attığını ifade eden Tarub, 1960 ve 70 yılları arasında şöhretinin zirvesinde olduğunu söyledi.



Türkçe şarkıların Arapça'ya uyarlanmasına eski kocası Muhammed Cemal için yaptığı ilk besteyle başladığından bahseden Tarub, "Arap dünyasında Lübnan-Mısır ortak yapımı filmlerde Türk melodileri kullanılmaya ve sevilmeye başlamıştı. Daha sonra Lübnan ve Mısır'dan büyük şairlerin sözlerini kullanarak bunları Türkçe melodilerin üzerine yazmaya başladım. Sarışın ve tipi Türklere benzeyen sanatçılar bu şarkılarımı seslendirdi." dedi.



Tarub, aralarında "Kalenin bedenleri", Burdur yöresi türküsü "Osman Ağa", "Mavi Boncuk" gibi şarkıların yer aldığı onlarca melodiye Arapça sözler yazdığını dile getirdi.