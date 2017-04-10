Arap Birliğinden Libyalılara Çağrı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libyalı taraflara siyasi diyaloğa bağlı kalma çağrısında bulundu.



Ebu Gayt, başkent Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maitik ile bir araya geldi.



Ebu Gayt'ın sözcüsü Mahmud Afifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya'daki son durum ve Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Siyasi Anlaşma'nın uygulanması için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi konularının ele alındığı belirtildi.



Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için tarafları diyaloga bağlı kalmaya çağıran Ebu Gayt, Arap Birliğinin ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Libya halkına destek verdiğini aktardı.



Libya'daki çatışmaları sona erdirmek için BM öncülüğünde başlatılan barış görüşmeleri sonucu, Trablus ve Tobruk merkezli iki hükümet, 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde Libya Siyasi Anlaşması'nı imzalamıştı.



Anlaşma gereğince UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac önderliğinde kurulan UMH, Tobruk Meclisi tarafından veto edilmiş ve güvenoyu alamamıştı.