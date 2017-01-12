Arap Birliği'nden "Libya'da Askeri Gerginlikten Kaçınma" Vurgusu

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, Libya'nın güvenlik ve istikrarını etkileyecek muhtemel bir askeri gerginlikten kaçınmanın önemine dikkati çekerek birlik çağrısında bulunduğu bildirildi.



Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelen Ebu Gayt, Libya'da yaşanan son gelişmeler ile ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için sarf edilen çabaları ele aldı.



Libya'yı krizden çıkarma, şiddet ve istikrarsızlıktan uzak tutma meselesinin Arap Birliği'nin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Ebu Gayt, askeri bir gerginlikten kaçınılması ve Libya'da birliğin sağlanması için çalışmanın önemine vurgu yaptı.



Ebu Gayt, Arap Birliği'nin Libyalı tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için gösterilen tüm çabalara ve siyasi sürece destek olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.



UMH Başkanı Serrac ise görüşmede Ebu Gayt'a Libya'daki önemli son gelişmeleri ve Başkanlık Konseyi'nin krizin barışçıl yollarla çözülmesi hedefiyle siyasi süreç için harcadığı çabaları anlattı.