Arap Birliği'nden İsrail'in "Doğu Kudüs'te Yeni Konut Kararına" Kınama

Arap Birliği, İsrail'in Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasını onaylamasını kınadı.



Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasını onaylaması kınanarak, "Yeni konut inşasına onay verilmesi uluslararası toplumun iradesine açıkça meydan okumak ve uluslararası kanunlara yönelik devam eden ciddi bir ihlal olarak addedilir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), sonuçları sadece iki devletli çözümü değil aynı zamanda barışı, güvenliği, uluslararası toplumun ciddiyetini, kararlarının etkinliğini ve uygulanma gücünü de tehdit eden İsrail'in yerleşim birimlerinin önünü alabilmek için sorumlulukla hareket etmese ve kararlarını uygulaması istendi.



Ayrıca İsrail'in bu kararının, BMGK'nın İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren son kararına cevap niteliğinde olduğu kaydedildi.



Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, pazar günü Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay verdi.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.