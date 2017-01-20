Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt Açıklaması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "Donald Trump söyleyeceği bir çok şeye dikkat etmesi lazım. Bu aynı şekilde bundan önce söyledikleriyle ilgili de geçerli." dedi.



Gayt, ziyaret için geldiği Lübnan'ın başkent Beyrut'ta ilk olarak kasım ayında göreve gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı cumhurbaşkanlığına ait Baabda Sarayı'nda ziyaret etti.



Basına kapalı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, göreve gelen cumhurbaşkanını tebrik ettiğini ve Avn'ı mart ayında Ürdün'de gerçekleşecek Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne davet ettiğini söyledi.



Ebu Gayt, Trump'ın ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine ilişkin, "Donald Trump söyleyeceği bir çok şeye dikkat etmesi lazım. Bu aynı şekilde bundan önce söyledikleriyle ilgili de geçerli. Son bir yılda yaptığı açıklamalara bakarak Trump'ın niyetinin ne olduğunu anlayamıyoruz." dedi.



Trump'ın Kudüs'e ilişkin konuşmalarını takip ettiklerini ve peşinde olacaklarını belirten Ebu Gayt, "Umarız ki uyarıları dikkate alır ve Kudüs'e ilişkin adımlarından vazgeçer. Eğer ki iyi değerlendirmeden (yanlış) bir adım atarsa bu durumun doğuracağı kötü sonuçlar derin olur." diye konuştu.



Ebu Gayt'ın önceden bildirilmeyen ani ziyaretinde, Emel Hareketi Lideri ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldiği bildirildi.



Seçim sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada da, "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadelerini kullanmıştı.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.