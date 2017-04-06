Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, 2016 yılında kent genelinde 10 bine yakın gıda denetimi yaptıklarını ifade ederek, denetimlerin 2017 yılında da devam edeceğini söyledi.



İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının 4. oturumu İGM Başkanı Salih Sel idaresinde yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arap, kurumun yürüttüğü faaliyetler hakkında bir sunum yaparak İGM üyelerine bilgilendirmede bulundu. Bakanlık aracılığı kentte 4 yılda kentteki girişimci ve üreticilerin hazırladığı 72 projeye 22 milyon liralık karşılıksız destek verildiğini ifade eden Arap, 2017 yılında da 22 milyon liralık destek sağlanacağını kaydetti. Bunun yanında kurumun gıda denetimlerine büyük önem verdiğine dikkat çeken Arap, "2016 yılında 10 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirildi. 2012-2016 yılları arasında yumurta, et, süt sektöründe işletmelerimizi örnek işletmeler haline getirdik" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR