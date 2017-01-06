Aranıyordu, Yakalandı

Bayır Jandarma Karakol ekiplerinin uzun süredir takibinde olan, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından hapis cezası alan Ferdi Ç., aranması nedeniyle sürekli yer değiştirdiği öğrenildi. Menteşe'nin Bayır Mahallesinde fırıncılık yaptığı tespit edilen şahsı takibe alan Bayır Jandarma Karakol ekipleri Ferdi Ç.'yi yakaladı.



Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle Muğla Adliyesine sevk edilen Ferdi Ç., 3 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA