Arananlara Şafak Baskını

ADANA'da çeşitli suçlardan yakalama kakarı ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 45 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti 450 polisle düzenlenen operasyonda 136 ayrı adrese baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, artan suç istatistikleri ve mahkeme kararları nedeniyle yakalama ve kesinleşmiş hapis cezaları ile arananları yakalamak için harekete geçti. En az 4 yıl hapis cezası bulunan ağır suçlarından arananların listesini belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği 450 polisin katıldığı operasyonda, 136 ayrı adrese eş zamanlı girildi. Koç başları kapıları kıran özel harekat timleri çevre güvenliğini alırken, evlere giren en ekipler de aranan 45 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından, işlemlerinin tamamlanması için Adana Emnyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Listelerde olmasına rağmen evlerinde bulunamayanların yakalanması için ise çalışma sürdürülüyor. - Adana