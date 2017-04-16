Arananlar Sandık Başında Yakalandı

ADANA'da halk oylamasında aranan kişileri yakalamak isteyen polis sandık başında nöbet tuttu. Oy kullanmak için sandığa giden aranan kişiler gözaltına alındı.



Adana'da oy kullanacak olan seçmenlerin listesini günler öncesinden alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu, çeşitli suçlardan arananları şahısları bu liste ile karşılaştırdı. Yaklaşık 2 bin aranan şahsın seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu belirleyen polis, bu şahısların oy kullanacakları sandıkları takibe aldı. Saat 08.00'dan itibaren aranan kişilerin oy kullanacağı sandıklarda nöbet tutmaya başlayan polis, oy kullanmaya gelenleri kontrol etti. Aranması olanlar oy kullanmak için geldikleri sandıklarda gözaltına alındı.



- Adana