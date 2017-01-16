TÜMÜ
Haberler Search
Aranan Zehir Taciri Yakalandı

Aranan Zehir Taciri Yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Aranan Zehir Taciri Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu satmak suçlarından dosyası kabarık olan 30 yaşındaki H.D'nin uzun süredir peşinde olan polis, Selçuk Mahallesi TOKİ evlerindeki bir ikametgaha sabah baskını yaptı. Ekipler, uzun süredir aranan H.D'yi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. - BURSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads