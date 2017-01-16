Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Uyuşturucu satmak suçlarından dosyası kabarık olan 30 yaşındaki H.D'nin uzun süredir peşinde olan polis, Selçuk Mahallesi TOKİ evlerindeki bir ikametgaha sabah baskını yaptı. Ekipler, uzun süredir aranan H.D'yi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. - BURSA
Aranan Zehir Taciri Yakalandı
Bursa’nın İznik ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.
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