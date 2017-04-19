Aranan Zanlı Kaza Yapınca Sahte Kimlikle Yakalandı

Mersin'de 19 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır çeşitli suçlardan aranan bir kişi, kaza yapınca sahte kimlikle yakalandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus'un Çevreli Mahallesi'nde aracı ile seyir halindeyken kaza yapan ve yaralı olarak kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kendisini A.K. olarak tanıtan şahsın nüfus cüzdanındaki fotoğrafın sonradan eklenti olduğunu tespit eden ekipler, yapılan araştırmada asıl adının E.E. olduğunu tespit etti.



Gerçek kimliği E.E. olan şahsın yapılan kimlik sorgusunda ise 19 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve 7 yıldır çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen E.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN