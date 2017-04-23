Aranan Uyuşturucu Sanığı 'Dur' İhtarına Uymayınca Öldü

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde 8 yıldır uyuşturucu kaçakçılığından aranan Aziz Bozdağ, gözaltına alınmak istediği sırada kaçınca, jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu öldü.



Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Gökçe Mahallesi'nde, 8 yıldır uyuşturucu kaçakçılığından aranan 44 yaşındaki Aziz Bozdağ'ın bir evde saklandığı ihbarı üzerine, jandarma ekibi saat 02.00'de eve operasyon düzenledi. Jandarmanın eve geldiğini fark eden Bozdağ, kaçmaya çalıştı. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden Bozdağ'ın durması için havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak yine durmayan Aziz Bozdağ jandarma ekiplerinin açtığı ateş sonucu vuruldu. Olay yerinde yyaşamını yitiren Bozdağ'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bozdağ'ın cenazesi daha sonra Gökçe mezarlığında defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Mardin