Aranan Uyuştucu Hükümlüsü Kavgaya Karışınca Yakalandı

BURSA'da inşaatta vinç operatörü olarak çalışan Ramazan Sürmeli'yi park halindeki otomobile çarptığı için dövüp kaçtığı iddia edilen Celil Işık, jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Işık'ın uyuştucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan Işık tutuklandı.



Merkez Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü inşaatta vinç operatörü olarak çalışan 36 yaşındaki Ramazan Sürmeli park halindeki 05 DD 197 plakalı otomobile çarpıp hasar verince tartıştığ 38 yaşındaki Celil Işık tarafından dövüldü. Yüzüne pense ve yumruk ile vurulunca yaralanan Ramazan Sürmeli'nin şikayeti üzerine kaçan Celil Işık dün kavganın olduğu mahallede kahvehanenin önünde otururken jandarma tarafından yakalandı. Kimlik kontrolünde Işık'ın, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan Işık hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezasının infazı nedeniyle tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.



