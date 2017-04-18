Aranan Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 64 telefon dolandırıcılığı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Konya karayolunda aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, 42 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin K.(27) D-300 karayolunda bir petrol istasyonunda araç içerisinde gizlendiği ihbarını aldı.





Daha sonra ekipler, 20 LG 781 plakalı araçta yaptığı aramada araç içerisinde gizlenen zanlıyı gözaltına aldı.





Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan zanlı, Akşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.