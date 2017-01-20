Aranan Suç Makinesi Oğul ve Annesi Yakalandı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde şüpheli bir otomobili kontrol eden jandarma, 78 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan 41 yaşındaki Ozan Aydın'ı sahte kimlikle yakaladı. Yine aranması bulunan annesi 65 yaşındaki Nadide K. da oğlunu merak edip karakol önüne gelince gözaltına alındı. İnternet dolandıcılığı yaptıkları belirtilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde dün saat 16.00'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 kişinin kimlik ve pasaport kontrollerini yaptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadının evraklarında herhangi bir eksiklik görülmezken, yanındaki erkeğin arandığı ortaya çıktı. Kendisini Ozan D. diye tanıtan şüphelinin 41 yaşındaki Ozan Aydın olduğu, 78 ayrı suçtan yakalama kararının bulunduğu, 10 ayrı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.



ANNESİ DE ARANIYORMUŞ



Konudan haberdar edilen şüphelinin annesi Nadide K. ise şehir dışında olduğunu belirterek, gelemeyeceğini iletti. İlerleyen saatlerde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek, oğlunu görmek ve yetkililerden bilgi almak isteyen 1'i kadın 3 kişinin, araçlarını uzak bir noktaya park etmesinden şüphelenen jandarma, içerisinde yaşlı bir kadının bulunduğu fark etti. Kimlik kontrolü yapan jandarma, araçtaki kadının Ozan Aydın'ın annesi Nadide K. olduğunu tespit etti. Nadide K.'nın hakkında da 2 ayrı suçtan yakalama kararının bulunduğu ve çok sayıda sabıkasının olduğu belirlendi.



EVLERİNDE SİLAH BULUNDU



Şüphelilerin yalan beyanda bulunmaları ve arama kararlarının ortaya çıkmasının ardından savcılıktan izin alındı, Selimiye Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı. Evdeki 1 masa üstü bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 8 farklı markalarda cep telefonu, 2 cep bilgisayarı, 8 milimetre çapında bir tabanca, 7.65 milimetre çapında fişek, 1 otomatik av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, çok sayıda CD, 1 harici bellek, hafıza kartı, flash diske el konuldu.



İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK



Sürekli adres değiştirdikleri ve yaklaşık 1 ay önce Selimiye'ye taşındıkları öğrenilen anne ve oğlunun, evlerinden çıkanlar üzerine tekrar ifadelerine başvuruldu. Anne ve oğlunun internette sahte sayfalar oluşturarak, çeşitli elektronik eşyaları satıyormuş gibi gösterip, sipariş veren vatandaşlara boş kutular veya maddi değeri olmayan ürünler göndererek alıcıların kredi kartı ve kimlik bilgilerine ulaştıkları iddia edildi.



Gözaltına alınan Ozan Aydın ve annesi Nadide K., bu sabah adliyeye sevk edildi.



- Muğla