ADANA'dan otobüsle İstanbul'a giden terör örgütü DEAŞ'ın kadın üyesi 35 yaşındaki H.Ç., Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yapılan yol kontrolünde yakalandı.
Yapılan ihbarı değerlendiren Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Niğde - Ankara otoyolunda kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin tek tek kontrol ettiği bir otobüste DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 aydır arandığı belirlenen H.Ç. gözaltına alındı. Adana'dan İstanbul'a gittiği belirlenen H.Ç., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. - Niğde
Aranan Deaş'lı Kadın İstanbul'a Giderken Yakalandı
ADANA'dan otobüsle İstanbul'a giden terör örgütü DEAŞ'ın kadın üyesi 35 yaşındaki H.Ç., Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yapılan yol kontrolünde yakalandı.
ADANA'dan otobüsle İstanbul'a giden terör örgütü DEAŞ'ın kadın üyesi 35 yaşındaki H.Ç., Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yapılan yol kontrolünde yakalandı.
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