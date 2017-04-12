Aranan 8 Fetö'cü Rodos'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 8 FETÖ/PDY şüphelisi, deniz yoluyla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Marmaris'in İçmeler Mahallesi sahilinde şüpheli kişilerin dolaştığını fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. Deniz ve karadan önlem alan polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmak için sahilde tekne bekleyen 8 FETÖ/PDY şüphelisi, saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.



Haklarında yakalama kararı bulunan bir komiser yardımcısı, bir öğretmen, kamu görevlisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Marmaris Devlet Hastanesine getirildi. Eşleri ve 13 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu şüpheliler, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Gözaltındaki kamu görevlilerinin KHK ile daha önceden meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.



(Vural Efecik/İHA)