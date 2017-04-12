Aranan 8 Fetö'cü Deniz Yoluyla Rodos'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Aranan 8 FETÖ'cü deniz yoluyla Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 8 FETÖ/PDY şüphelisi deniz yoluyla Yunanistan'ın Rodos Adasına kaçmaya çalışırlarken yakalandı.
Aranan 8 FETÖ'cü deniz yoluyla Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalandı
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 8 FETÖ/PDY şüphelisi deniz yoluyla Yunanistan'ın Rodos Adasına kaçmaya çalışırlarken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Marmaris'te polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi deniz yoluyla Yunanistan'ın Rodos Adasına kaçmaya çalışırken yakalandı. Aralarında bir komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Marmaris Devlet Hastanesine getirildi.
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